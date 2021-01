Washington-Krawalle - Pelosi: Kongress setzt Wahl-Zertifizierung fort

Demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses: "Sache zu Ende bringen"

Nach der Erstürmung des Kapitols will der US-Kongress in Washington die zuvor begonnene Zertifizierung des Präsidentschaftswahlergebnisses noch im Laufe des Mittwochabends (Ortszeit) fortsetzen. Man habe beschlossen, mit der Sitzung des Repräsentantenhauses weiterzumachen, sobald der Kongresssitz wieder dafür freigegeben sei, kündigte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, an. Man werde die Sache zu Ende bringen.

Der Republikaner Donald Trump hat die Präsidentenwahl vom 3. November verloren, weigert sich aber, seine Niederlage einzuräumen. Bei einem Auftritt kurz vor dem Marsch auf das Kapitol heizte der Amtsinhaber die Stimmung mit weiteren Behauptungen über angeblichen Wahlbetrug zusätzlich an. Trump-Anhänger stürmten in Folge am Mittwoch den Sitz des Kongresses und drangen in das Gebäude ein. Ein Frau starb unter vorerst nicht näher bekannten Umständen an Schussverletzungen. Der gewählte US-Präsident, der Demokrat Joe Biden, soll am 20. Jänner vereidigt werden.