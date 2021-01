Washington-Krawalle - Polizei bestätigte Tod von angeschossener Frau

Aber keine Details bekannt - Kapitol mittlerweile wieder "gesichert"

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Polizei bestätigte Tod der angeschossenen Frau ---------------------------------------------------------------------

Eine Frau, die nach dem Eindringen von Unterstützern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump im Kapitol in Washington angeschossen wurde, ist gestorben. Eine Polizeisprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend (Ortszeit) den Tod der Frau. Die genauen Hintergründe waren am Mittwoch (Ortszeit) noch unklar. Zuvor war von Medien berichtet worden, der Frau sei auf dem Gelände des Kapitols in den Brustkorb geschossen worden.

Die am Kapitol eingesetzten Polizisten haben mittlerweile die Demonstranten vom Gebäude in der US-Hauptstadt weggetrieben. Nach Behördenangaben war das Gebäude wieder gesichert. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch unter Berufung auf zuständige Beamte.