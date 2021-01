Washington-Krawalle - Polizei bestätigte Tod von angeschossener Frau

Aber keine Details bekannt - Kapitol mittlerweile wieder "gesichert"

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Berichte über Videobilder mit verletzter Frau ---------------------------------------------------------------------

Eine Frau, die nach dem Eindringen von Unterstützern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump im Kapitol angeschossen wurde, ist gestorben. Eine Polizeisprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend (Ortszeit) den Tod der Frau. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. Zuvor war von Medien berichtet worden, der Frau sei auf dem Gelände des Kapitols in den Brustkorb geschossen worden.

Der Chef der Polizei in der US-Hauptstadt, Robert Contee, hatte kurz zuvor bei einer Pressekonferenz erklärt, dass eine Person im Kapitol eine Schusswaffenverletzung erlitten und es sich dabei um "einen Zivilisten" gehandelt habe. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Die Polizei der Hauptstadt habe dazu eine Untersuchung eingeleitet.

Videobilder zeigten offenbar eine Demonstrantin, die innerhalb des Kapitols auf einem Flur lag und blutete, nachdem Schüsse gefallen waren. Die Echtheit der Aufnahmen war allerdings zunächst nicht bestätigt.

Nach einem Auftritt Trumps vor Unterstützern am Mittwochmittag strömte eine große Menschenmasse zum nahe gelegenen Kapitol. Demonstranten durchbrachen nach Angaben der Polizei die dortigen Barrikaden und seien auf das Gelände des Kapitols eingedrungen.

Die am Kapitol eingesetzten Polizisten haben mittlerweile die Demonstranten vom Gebäude in der US-Hauptstadt weggetrieben. Nach Behördenangaben war das Parlamentsgebäude wieder gesichert. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch unter Berufung auf zuständige Beamte.