Washington-Krawalle - Vor Kapitol angeschossene Person gestorben

Aber keine Details bekannt - Kapitol mittlerweile wieder "gesichert"

Eine bei den Krawallen vor dem Kapitol in der US-Hauptstadt Washington angeschossene Person ist laut Medienberichten gestorben. Ein Reporter des TV-Sender NBC berief sich am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter auf Sicherheitskreise. Zuvor war von Medien von einer Frau berichtet worden, der auf dem Gelände des Kapitols in den Brustkorb geschossen worden sei. Ob es sich dabei um das Todesopfer handelte, war vorerst unklar.

Es waren auch noch keine Einzelheiten über den Vorfall bekannt. Die am Kapitol eingesetzten Polizisten haben mittlerweile die Demonstranten vom Gebäude weggetrieben. Nach Behördenangaben war das Gebäude wieder gesichert. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch unter Berufung auf zuständige Beamte.