Die Frauen von WBC Tirol und die Männer von ASV Wien sind im österreichischen Wasserball Double-Gewinner. Die Cup-Entscheidungen fielen am Wochenende in Salzburg-Rif in Turnierform. Die Wiener gewannen das Finale gegen PL Salzburg 16:6, die Tirolerinnen besiegten die Mitbewerber PL Bregenz (8:5) und AS Wien (12:11). Beide siegreichen Teams hatten davor auch den Meistertitel geholt.