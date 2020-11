Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat 60 Mio. Euro für die Förderung von 809 Wasserprojekten freigegeben. Die Projekte sollen ein Investitionsvolumen von rund 217 Mio. Euro auslösen und 3.500 Arbeitsplätze sichern, so die Ministerin am Freitag in einer Aussendung. Den mit Abstand größten Betrag erhält Niederösterreich mit 18,9 Mio. Euro, Wien geht leer aus.