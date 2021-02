Wasserrohrbruch - Keller im Weinviertel-Gemeinde eingestürzt

Vier Wohnhäuser evakuiert

In der Weinviertler Marktgemeinde Palterndorf-Dobermannsdorf (Bezirk Gänserndorf) hat ein Wasserrohrbruch mehrere Keller einstürzen lassen. Auch eine Straße sei "an mehreren Stellen von der Erde verschluckt" worden, berichtete die Feuerwehr.

Der Vorfall hatte sich bereits am Dienstag ereignet. Die FF Palterndorf war um 7.45 Uhr in die Kellergasse gerufen worden. In der Folge rückten auch die EVN und eine Baufirma aus.

Durch einen Rohrbruch unter der Erde war der Feuerwehr zufolge "Wasser mehrere Stunden lang unbemerkt ausgeflossen" und hatte das Areal unterspült. Vier Wohnhäuser mussten evakuiert werden. "Enorme Wassermassen" seien abgepumpt worden. Bei einem Haus dürfte der Rohrbruch massive Risse und Setzungen verursacht haben. Das Objekt gelte als einsturzgefährdet, so die FF Palterndorf.