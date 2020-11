Wechsel an der Spitze der Benetton-Holding Edizioni

Ex-Alitalia-Regierungskommissar soll Führung der Gesellschaft übernehmen

Bei der italienischen Holding Edizione, die im Besitz der Unternehmerfamilie Benetton steht, kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Der Manager Enrico Laghi, Ex-Regierungskommissar der krisengeschüttelten Alitalia, übernimmt das Ruder der Holding, unter deren Kontrolle die Infrastrukturgesellschaft Atlantia und der Autobahnbetreiber Autostrade per l ́Italia (ASPI) stehen.

Laghi, der sowohl zum CEO als auch zum Verwaltungsratspräsidenten aufrückt, ersetzt den bisherigen Edizione-Chef Gianni Mion, kündigte Edizione am Sonntagabend an. Der Manager wird sich um die Autobahngesellschaft ASPI kümmern müssen. Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua, bei dem vor über zwei Jahren 43 Menschen starben, hatte die italienische Regierung beschlossen, dass sich Atlantia aus der ASPI-Beteiligung zurückziehen muss. Sonst würde Autostrade die Lizenz für rund 3.000 Kilometer Autobahn und andere Mautstraßen entzogen. Verhandlungen sind noch um den Rückzug von Atlantia aus ASPI im Gange. Die von der Familie Benetton beherrschte Atlantia-Holding soll bei der Instandhaltung des Mautstraßennetzes gespart haben. Die Holding ist auch an italienischen Flughäfen und am Mautsystem-Betreiber Telepass beteiligt