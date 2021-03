Wechsel im Porsche-Vorstand: Barbara Frenkel neue Beschaffungs-Chefin

Erstmals eine Frau im Porsche-Vorstand

Mit Barbara Frenkel zieht im Sommer erstmals eine Frau in den Vorstand des deutschen Autobauers Porsche ein. Sie übernimmt das Ressort Beschaffung von Uwe-Karsten Städter, der in den Ruhestand geht, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Frenkel begann ihre Karriere den Angaben zufolge in der Zulieferindustrie. Seit 19 Jahren ist sie in leitenden Funktionen bei Porsche tätig und derzeit Vertriebschefin für Europa.

Ihre neue Aufgabe soll sie am 1. Juni mit einer Übergabephase beginnen. Städter verlässt Porsche im August. Er ist seit 47 Jahren im Volkswagen-Konzern und seit 2011 Beschaffungsvorstand bei der Sportwagen-Tochter. Porsche kauft inzwischen pro Jahr für mehr als neun Mrd. Euro ein. Für das Ressort arbeiten den Angaben zufolge etwa 580 Menschen.