Wechsel in den Kindergarten - Wien fördert entsprechende Umschulungen

Elementarpädagogik Teil des neuen "Ausbildungsgelds" - Wiederkehr: Absolventen von Erwachsenen-Kollegs ergreifen häufiger den Beruf

Das jüngst verkündete Wiener "Ausbildungsgeld" gilt nicht nur für den Pflege- und Gesundheitsbereich, sondern auch für den Kindergarten. Personen, die sich für eine Umschulung zum Kindergarten- oder Assistenzpädagogen entscheiden, können dieses in Anspruch nehmen. Die Ausbildung wird mit 400 Euro monatlich gefördert. Der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) hofft auf zahlreiche Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer. Denn: Erwachsene üben den Beruf offenbar eher aus.

Denn momentan, so konstatierte der Ressortchef gegenüber der APA, wechselt nur ein kleiner Teil der Absolventinnen und Absolventen der fünfjährigen BAfEP-Schulen (Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik, Anm.) für 14- bis 19-Jährige tatsächlich in den Kindergarten. Jene, die ein Kolleg für Erwachsene absolvieren, tun dies hingegen fast alle, berichtete er. "Daher unterstützt und forciert Wien den Ausbau der Kollegs für Elementarpädagogik und auch der ersten Bachelorstudien in diesem Bereich."

Das Ausbildungsgeld gelte für insgesamt 630 neue Elementar- und 270 neue Assistenzpädagoginnen bzw. -pädagogen. Wiederkehr sah einen starker Anreiz, "diesen enorm wichtigen und auch spannenden Beruf zu ergreifen": "Ich gehe davon aus, dass wir auf diesem Weg eine neue Qualitätsoffensive für die Betreuung unserer Jüngsten einläuten werden." Erste Schritte seien bereits zuletzt gesetzt worden, sagte er, nämlich mit der Aufstockung des Assistenzpersonals und der Sprachförderkräfte.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) betonte: "Wir haben ganz bewusst das Ausbildungsgeld auch auf den Bereich Elementarpädagogik ausgeweitet. Denn es geht dabei um nichts weniger als beste Bildungschancen von Anfang an für alle Kinder. Wien ist eine wachsende Stadt und dafür brauchen wir gut qualifizierte Fachkräfte gerade auch im Bereich der Elementarpädagogik."