Weg von Niederösterreich: Vor 100 Jahren wurde Wien ein Bundesland

Schaut man auf die österreichische Landkarte, erscheint Wien als recht kleiner Fleck inmitten von Niederösterreich. Tatsächlich war die Donaumetropole einmal Teil ihres nunmehrigen einzigen Nachbars. Erst am 10. November 1920 wurde der Grundstein für Wien als eigenständiges Bundesland gelegt. Die Wienbibliothek gratuliert nun mit einer kleinen - und coronabedingt vorerst nur sehr limitiert zugänglichen - Ausstellung zum 100. Geburtstag.

"Wien wird Bundesland" ist ab 11. November im Rathaus zu sehen. Eigentlich ist der Ausstellungsbetrieb im ganzen Land durch den erneuten Lockdown derzeit ausgesetzt. Allerdings ist die Wienbibliothek selbst weiterhin zugänglich - wiewohl dafür vorher ein Zeitfenster online reserviert werden muss. Ergattert man einen der kontingentierten Plätze, kann man bei Interesse auch die Ausstellung besuchen. Denn diese befindet sich im Foyer der Wienbibliothek und somit gewissermaßen am Weg in den Lesesaal.

Allgemein zugänglich ist die Schau allerdings bis auf Weiteres nicht. Doch immerhin sind einige der gezeigten Dokumente - etwa Karikaturen, Parteiplakate oder historische Fotografien - auf der Website der Wienbibliothek (www.wienbibliothek.at) zu sehen. Aufgebaut ist die Schau ohnehin bis zum 9. April 2021. Für Ungeduldige gibt es bereits jetzt einen rund 200-seitigen Katalog für 29 Euro.

Die rechtliche Grundlage für die Trennung von Niederösterreich und damit für die politische Eigenständigkeit Wiens schuf die im Herbst 1920 beschlossene Bundesverfassung. Als sie am 10. November in Kraft trat, konstituierte sich der Wiener Gemeinderat als Landtag und beschloss in seiner ersten Sitzung die Wiener Stadtverfassung, die bis heute die Funktionsweise der politischen Organe für Wien in seiner Eigenschaft sowohl als Gemeinde als auch als Bundesland regelt. Sie trat am 18. November 1920 in Kraft und ist in ihren wesentlichen Punkten bis heute gültig.

Die schrittweise Entfremdung war bereits zuvor bemerkbar: So gab es etwa große Unterschiede in Alltag und Lebenskultur, die das - in der Ausstellung auch mittels damaliger Karikaturen und Parteisujets sichtbar gemachte - Misstrauen zwischen den mehrheitlich sozialdemokratisch orientierten Wienerinnen und Wienern und der meist christlichsozial gesinnten Landbevölkerung beförderten.

Von der Stadtverfassung bis zur vollständigen Loslösung dauerte es allerdings noch mehr als ein Jahr: Nach Klärung organisatorischer und vermögensrechtlicher Fragen wurde Ende 1921 vom Wiener und Niederösterreichischen Landtag das "Trennungsgesetz" verabschiedet, das mit Jahreswechsel 1921/22 in Kraft trat. Präsentiert werden im Foyer der Wienbibliothek Objekte aus der Zeit um 1920, darunter Kartenmaterial und Pläne sowie Dokumente zu den in den Trennungsverhandlungen umstrittenen Gebäuden und Organisationen.

Und Konflikte gab es in Folge durchaus. Zwar arbeitete man in der Ersten Republik dort zusammen, wo es gemeinsame Interessen gab - etwa bei der Tourismuswerbung für den internationalen Markt -, problematisch wurde es aber, wenn Wien und Niederösterreich auf einem Gebiet Konkurrenten waren. Das betraf - vielleicht nicht allzu überraschend - das Thema Wein. So gründeten die beiden Bundesländer gemeinsam eine Aktiengesellschaft, die als Zwischenhändler für niederösterreichische Rebenerzeugnisse und Vermarktungsagentur diente. Gleichzeitig wurde in der Großstadt schon damals selbst Wein produziert. Die Winzer kämpften Mitte der 1920er-Jahre aber mit massiven Absatzproblemen. Wien stieg daraufhin aus der AG aus.

Die Folgen der vor 100 Jahren vollzogenen Trennung reichte übrigens bis in die 1980er-Jahre: Das niederösterreichische Landhaus in der Herrengasse in der Wiener Innenstadt blieb zwar nach 1921 zur Hälfte im Eigentum Wiens, wurde aber zur Gänze dem neuen Land Niederösterreich übertragen, so lange Landtag und Landesregierung dort amtieren. Erst als 1986 St. Pölten Hauptstadt wurde, übertrug Wien Niederösterreich seinen Anteil und erhielt dafür Grundstücke im Bereich der nördlichen Donauinsel.