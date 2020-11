Wegen Corona meiden viele Kleinaktionäre Hauptversammlungen

Kleinaktionärsvertreter profitierten - Viermal so viele Stimmrechtsvertretungen für IVA

Anstelle von Präsenztreffen der Aktionäre wurden heuer wegen der Corona-Pandemie Hauptversammlungen großteils nur virtuell abgehalten. Davon profitierten Anlegerschützer. Für den IVA (Interessenverband der Anleger) brachte die heurige HV-Saison 15.800 Stimmrechtsvertretungen für Aktionäre. Im Vorjahr seien es 4.000 Aktionäre gewesen, die so vertreten wurden. Die meisten Vollmachten gab es zuletzt von Streubesitzaktionären bei VIG, AT&S, BAWAG, CA Immo und FACC.

In der Saison 2020 wurden vom IVA in 34 Hauptversammlungen von ATX-Prime-Firmen Stimmrechtsvertreter entsandt, teilte der Verband am Mittwoch mit. Davon waren 31 rein virtuelle Covid-19-Hauptversammlungen, für die der Gesetzgeber 2020 das Instrument des so genannten "besonderen Stimmrechtsvertreters" installiert hat. Beschlussantrag, Stimmabgabe und Widerspruch können in diesen Online-HV nur durch diesen besonderen Stimmrechtsvertreter erfolgen. Dafür hat die Gesellschaft zumindest vier geeignete und von ihr unabhängige Personen vorzuschlagen, von denen zumindest zwei Rechtsanwälte oder Notare sein müssen.