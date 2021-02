Wegen Haft für Diplomaten: Iran bestellt belgische Botschafterin ein

Teheran nennt Gerichtsurteil "illegal"

Als Reaktion auf eine Haftstrafe für einen iranischen Diplomaten hat das Außenministerium in Teheran die belgische Botschafterin einbestellt. Dieser sei der harsche Protest der iranischen Regierung wegen des "illegalen" Gerichtsurteils gegen den Diplomaten Assadollah A. mitgeteilt worden, hieß es am Freitag auf dem Webportal des Außenministeriums. Das Urteil sei ein grober Verstoß gegen internationale Normen, insbesondere die Genfer Konvention von 1961.

In dem Terrorprozess um einen vereitelten Sprengstoffanschlag auf eine Großkundgebung von iranischen Exil-Oppositionellen in Frankreich, wurde letzte Woche in Antwerpen der 49-jährige Assadollah A. als Hauptangeklagter zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er wurde wegen versuchten Mordes und Beteiligung an einer terroristischen Organisation schuldig gesprochen. Der 2018 in Deutschland festgenommene Iraner war zum Tatzeitpunkt an der iranischen Botschaft in Wien als Diplomat akkreditiert. Zwei weitere Männer und eine Frau erhielten Haftstrafen bis zu 18 Jahren.

Teheran wies die Vorwürfe des Staatsterrorismus vehement zurück und erklärte, dass die Anschlagsplanungen von Regimegegnern inszeniert worden seien. Das Außenministerium bezeichnete das Urteil als politisch motiviert. Belgien und andere europäische Staaten hätten sich laut Teheran von der Propaganda einer "Terrorgruppe" - dem Nationalen Widerstandsrat des Iran - blenden lassen.