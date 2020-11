Weidmann für mehr Klimarücksicht in der Geldpolitik

Regierungen sollen Steuern auf CO2 erhöhen

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann macht sich für eine Berücksichtigung klimabedingter Finanzrisiken bei den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) stark. Das Eurosystem sollte nur dann in Erwägung ziehen, für geldpolitische Zwecke "Wertpapiere zu kaufen oder als Sicherheiten zu akzeptieren, wenn ihre Emittenten bestimmten klimabezogenen Berichtspflichten nachkommen", schrieb Weidmann in einem Gastbeitrag für die "Financial Times" (Donnerstag).

Der Präsident der Deutschen Bundesbank schlug auch vor, dass Zentralbanken nur Ratings von Agenturen verwenden sollten, die klimabedingte Finanzrisiken angemessen berücksichtigen.

Allerdings müssten auch die Regierungen ihren Teil im Kampf gegen den Klimawandel beitragen, indem sie etwa die Steuern auf CO2 erhöhen oder den Ausstoß über ein Emissionshandelssystem begrenzen, erklärte Weidmann. Eine solche branchenbezogene Regulierung sei nicht Aufgabe des Eurosystems. Weidmann wird am Freitag auf dem Europäischen Bankenkongress über die Rolle der Zentralbanken bei der Bekämpfung des Klimawandels sprechen.