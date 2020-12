Weihnachten auf der Couch: Das Fest im Äther

Ö1 feiert dezidiert Weihnachten an den drei Feiertagen - Ö3 verspricht "magisches" Programm - FM4 stellt die Indietauglichkeit des Fests unter Beweis

Wem das Bewegtbild an den kommenden Feiertagen die weihnachtliche Einkehr zu stören droht, für den bieten auch die heimischen Radios jahreszeitlich angepasstes Programm. So begleitet etwa Ö1 seine Hörerschaft in der Weihnachtszeit mit einem speziellen Programm. Am 24. Dezember präsentiert "Ausgewählt" (10.05 Uhr) einen Streifzug durch Weihnachtskonzerte und Christmetten in Rom, Neapel und Venedig. Um 15.05 Uhr beginnt dann "Weihnachten mit Ö1".

Vier Stunden lang gibt es hier Geschichten, Gespräche und Musik. Zu Gast im Studio sind unter anderen Hackbrettspielerin Katharina Dürrschmid, das Duo Gazelle & The Bear und Autorin Teresa Präauer. Im "Ö1 Konzert" (19.30 Uhr) ist Joseph Gabriel Rheinbergers Weihnachtskantate "Der Stern von Bethlehem" zu hören. Am Christtag bringen die "Spielräume Spezial" (17.10 Uhr) in "Weihnacht in den Alpen" Musik von Corou de Berra, Daniele Scurati und Stefano Valla. Ab 19.05 Uhr steht Josef als "Der Statist an der Weihnachtskrippe" im Mittelpunkt. Johann Sebastian Bachs "Weihnachtsoratorium" ist ab 19.30 Uhr zu hören. Am Stefanitag kredenzt Regisseur Calle Fuhr um 13.10 Uhr vegane Gerichte, und ab 19.30 Uhr steht Georg Friedrich Händels "Messiah" auf dem Ö1-Programm.

Ein "magisches" Programm verspricht hingegen Ö3 über Weihnachten: In den Tagen bis zum 24. Dezember findet das traditionelle Ö3-Weihnachtswunder statt, bei dem Musikwünsche gegen eine Spende für den "Licht ins Dunkel"-Soforthilfefonds erfüllt werden. Am Heiligen Abend selbst startet um 10 Uhr das "Weihnachtsradio", bevor um 16 Uhr das "Radio Christkindl" mit Martina Rupp musikalische Weihnachtsklassiker im Angebot hat. Am 25. Dezember können sich die Hörerinnen und Hörer wiederum hilfesuchend an den "Ö3-Pleiten-, Pech- und Pannendienst" wenden, danach darf beim "Ö3x-mas" auch das Tanzbein geschwungen werden. Und der Stefanitag wird schließlich zum "Radio Holiday".

Ein "Weihnachtsvorglühen" steht bei FM4 am 24. Dezember um 13 Uhr an, dafür schaut Musiker Voodoo Jürgens bei "Unter Tannen" mit seiner Gitarre vorbei. Dass auch beim Alternativeradio Weihnachtslieder Platz haben, belegt Moderatorin Alex Augustin zwischen 19 und 22 Uhr in "FM4 Sounds like Christmas", bevor im Anschluss Katharina Seidler und Fritz Ostermayer das etwas andere "Weihnachten im Sumpf" anbieten. "Schall und Weihrauch" heißt es am Folgetag ab 13 Uhr, wenn Antonia Stabinger und Stefan Elsbacher von der FM4-Comedyabteilung am Mikrofon sind, und gleich drei Tage lang stehen die Münchner Rapperin Fiva und DJ Phekt mit ihrem "Feiertag" (jeweils um 17 Uhr) parat. Wie viel Risiko ein Leben verträgt, erörtert schließlich Elisabeth Scharang mit Krisenberichterstatterin Petra Ramsauer im "Doppelzimmer"-Studio (26. Dezember um 13 Uhr).