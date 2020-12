Weihnachten in Bethlehem findet mit Einschränkungen statt

Bürgermeister Salman: "Es ist wichtig, diese Zeit in Bethlehem zu feiern, gleichzeitig ist es wichtig, das Leben der Menschen zu schützen"

In Bethlehem sollen nach Worten des Bürgermeisters Anton Salman trotz der Covid-19-Pandemie alle nach dem Status Quo und dem religiösen Protokoll vorgesehenen Feiern in der Advents- und Weihnachtszeit durchgeführt werden - jedoch mit entsprechender Beschränkung der Teilnehmerzahl. "Es ist wichtig, diese Zeit in Bethlehem zu feiern, gleichzeitig ist es wichtig, das Leben der Menschen zu schützen", erläuterte Salman laut Kathpress am Mittwoch bei einem Online-Briefing.

Die Corona-Lage in der Stadt bezeichnete der arabisch-christliche Politiker als sehr ernst. Salman bat die Menschen um Verständnis für die bevorstehenden Einschränkungen. Diese seien nötig, damit Bethlehem im kommenden Jahr wieder mit den gewohnten Massen feiern könne. "Das Weihnachtslicht braucht Schutz", so Salman. Die palästinensischen Gebiete verzeichneten in den vergangenen Tagen mit täglich mehr als 2.000 neuen Fällen die höchsten Neuinfektionszahlen seit Beginn der Pandemie im März.

Die Stadt habe sich entschlossen, trotz der gegenwärtigen Lage an der traditionellen Feier zur Beleuchtung des zentralen Weihnachtsbaums auf dem Krippenplatz festzuhalten. Sie soll jedoch im Beisein von maximal zwölf offiziellen Vertretern aus Kirche und Politik stattfinden. Voraussichtlich werden die Zugangsbeschränkungen zum Krippenplatz auch für Journalisten gelten, erklärte Salman unter Verweis auf die Menschenansammlungen beim Einzug des Franziskanerkustos Francesco Patton zum Auftakt des Advents am vergangenen Samstag.

Für Gläubige und Bewohner werde die Stadt die Feier im Internet übertragen. "Mittels modernster Technologien zeigen wir der Welt, dass Bethlehem und seine Bewohner lebendig sind und ihren Kampf für Frieden und gegen die Besatzung weiterkämpfen", sagte Salman.

Ähnliche Einschränkungen werden laut dem Politiker voraussichtlich für die Einzüge der verschiedenen Patriarchen sowie für die Weihnachtsgottesdienste in der Geburtskirche gelten. Eine endgültige Entscheidung stehe noch aus. Die Maßnahmen sollen zunächst Mitte Dezember mit Politik- und Kirchenvertretern beraten werden. Unklar ist derzeit laut Salman noch, ob die nicht im religiösen Protokoll vorgesehenen Veranstaltungen wie etwa der Weihnachtsmarkt durchgeführt oder abgesagt werden.

Salman wandte sich erneut mit einem Aufruf an die internationale Gemeinschaft. Die Welt dürfe sich im Einsatz für Frieden in Nahost nicht länger auf Worte beschränken, sondern müsse aktiv handeln. Die Palästinenser suchten mit allen Mitteln danach, Frieden mit Israel zu erreichen, der eine Zwei-Staaten-Lösung mit Ostjerusalem als Hauptstadt Palästinas umfassen und auf Gleichheit, gegenseitigem Respekt und Anerkennung beruhen müsse.