Weihnachten mit dem "Volks-Rock'n'Roller" und anderen - Popnews

Andreas Gabalier besingt die "Stille Nacht" - August Burns Red wagen sich an Mariah Carey - Tori Amos setzt auf Kitsch - De-Phazz bieten Entschleunigung - Queen-Gespielin Ellis mit Single

***

Eigentlich hätte 2020 ein Jahr der Superlative für Andreas Gabalier werden sollen, stand heuer doch u.a. ein großes Open-Air-Festival in München für den selbst ernannten "Volks-Rock'n'Roller" an. Doch bekanntlich kam es anders und verunmöglichte die Coronapandemie unzählige Großveranstaltungen. Fans des österreichischen Musikers haben nun zumindest zum Jahresausklang Grund zur Freude, hat er doch jüngst ein Weihnachtsalbum veröffentlicht. Auf "A Volks-Rock'n'Roll Christmas" wagt er sich an etliche Klassiker wie "White Christmas", "Winter Wonderland" oder "Stille Nacht", hat mit "Es ist die Zeit" ein eigenes, sehr getragenes Stück am Start und schreckt gemeinsam mit seinem deutschen Kollegen Gregor Meyle auch vor einer schunkelnden "Last Christmas"-Version nicht zurück. So finden sogar Bierzeltatmosphäre und Weihnachten zusammen.

***

Zur Weihnachtszeit hat die US-Metalband August Burns Red schon immer mit ganz besonderen Coverversionen und Eigenkompositionen aufgewartet. Seit die Gruppe 2008 mit ihrer brachialen Deutung von "Carol of the Bells" für Furore sorgte, gibt es in regelmäßigen Abständen neue Einspielungen und sogar eigene, thematisch ausgerichtete Alben und EPs ("Sleddin' Hill" 2012 und "Winter Wilderness" 2018). Heuer hat sich die Band um Sänger Jake Luhrs, der bei diesen rein instrumentalen Vorhaben stets unbeschäftigt ist, niemand geringeren als Popdiva Maria Carey und ihren Hit "All I Want For Christmas Is You" vorgeknöpft (https://found.ee/alliwant) - damit es in der stillen Zeit auch ein bisschen härter zur Sache geht.

***

Eine "feierliche EP" hat US-Musikerin Tori Amos für den 4. Dezember angekündigt. Die nur digital und als Vinyl erhältliche Songsammlung "Christmastide" umfasst vier Stücke, mit denen Amos "Hoffnung und Zusammenhalt" zelebrieren möchte, wie es in einer Ankündigung heißt. Bewunderer ihrer charakteristischen Stimme und Klangwelt können unbesorgt zugreifen, bietet Amos doch ihre klassischen Zutaten, wenngleich mit einer feinen Portion Kitsch angereichert. Aber damit hat die Sängerin ja schon immer kokettiert. Als Alternative zur üblichen Weihnachtsbeschallung dienen Nummern wie der Titeltrack oder das ausdrucksstarke "Holly" aber in jedem Fall.

***

Viele haben die Weihnachtsgeschenke wohl noch nicht mal eingepackt, da denken De-Phazz schon einen Schritt weiter: Die deutsche Formation, die es sich irgendwo zwischen Easy Listening, Jazz, Trip-Hop und Soul gemütlich gemacht hat, bietet nämlich bereits "Music to Unpack Your Christmas Present". 20 Stücke sind darauf versammelt, um die Zeit unterm Baum entsprechend zu begleiten. Darunter findet sich neues Material ebenso wie sehr entschleunigte Adaptionen von "Jingle Bells" und Co. Wem die Feiertage oft zu hektisch sind, der hat hiermit jedenfalls das definitive Gegenmittel parat - gemütlicher und auch schläfriger geht es kaum.

****

Kerry Ellis ist eine englische Sängerin und Schauspielerin, deren Mitwirkung am Queen-Musical "We Will Rock You" zu einer bis heute andauernden Zusammenarbeit mit Gitarrist Brian May führte. Eine über Jahre laufende Akustiktour brachte die beiden 2013 gar auf die Klagenfurter Wörtherseebühne. Immer wieder steht May, der sich nach wie vor von einer Herzoperation im Frühjahr erholt, seiner Kollegin bei Plattenaufnahmen zu Seite. Erst vor einem Monat wurde der Song "I'm A Woman" vom Damenquartett Woman (mit Kerry Ellis) veröffentlicht, der von May produziert und musikalisch begleitet wurde. Neuestes Werk dieser künstlerischen Liaison ist die von Ellis komponierte Weihnachtsingle "One Beautiful Christmas Day", zu der die Queen-Legende die Gitarrenparts beisteuerte. Erhältlich seit 27. November auf allen Streaming-Plattformen, das Video dazu findet man auf youtube.