Weihnachtlicher Besucheransturm im Kärntner Bodental - Sperre

Zufahrtsstraßen waren am Stefanitag von Ausflüglern zugeparkt

An einigen Ausflugszielen sammeln sich auch in Coronaviruszeiten Menschen in Massen - so auch im idyllischen Kärntner Bodental in der Gemeinde Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land). Am Stefanitag wurde das Hochtal mit dem alpinen Talschluss richtiggehend von Ausflüglern gestürmt, was auch am sonnigen Wetter gelegen sein dürfte. Wegen laut Gemeinde "massenhaft am Straßenrand parkender Fahrzeuge" sperrte der Bürgermeister das Tal ab Sonntag, 8.00 Uhr wegen Gefahr im Verzug.

Die ins Bodental führende L105 war schon am Stephanitag zu Mittag ab Windisch-Bleiberg in Richtung Gasthaus Sereinig gesperrt - wegen Überlastung. Dutzende Ausflügler hatten ihre Fahrzeuge entlang der Zufahrtsstraße abgestellt, die Zufahrt für Einsatzfahrzeuge wie Feuerwehr und Rettung sei teilweise nicht mehr möglich gewesen, teilte der Ferlacher Bürgermeister, Ingo Appe, mit. Die Zufahrt vom Gasthaus Sereinig bis zum Gasthaus Bodenbauer war am Sonntag für den gesamten Fahrzeugverkehr - ausgenommen Anrainer - dicht.

Das Bodental gilt als eines der schönsten Alpental mit einem herrlichen Talschluss vor dem Hintergrund der Karawanken. Das dünn besiedelte Tal ist weitgehend unberührt und sommers wie winters ein beliebtes Ausflugsziel mit der Möglichkeit zum Schneeschuh- bzw. Winterwandern und zum Langlaufen. Auch etliche Wochenendhausbesitzer verbringen hier die Weihnachtszeit.