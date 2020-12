Weihnachts-Sechsfachjackpot im Lotto

Acht Millionen Euro am Sonntag zu gewinnen

Einen Sechsfachjackpot im Lotto "6 aus 45" beschert Weihnachten heuer den Österreichern. Der Fünffachjackpot wurde heute, Mittwoch, nicht geknackt. Damit wird es am Sonntag - nach Schätzung der den Österreichischen Lotterien - um rund acht Millionen Euro gehen. Dies ist erst der sechste Sechsfachjackpot in der Lottogeschichte, die Hälfte davon, also drei, gab es im heurigen Jahr.

Um den Fünffachjackpot haben - mit 8,6 Millionen Tipps - viel mehr Menschen mitgespielt als die Österreichischen Lotterien erwartet haben. Aber die "sechs Richtigen" - 7,12, 23, 24, 31 und 38 laut Aussendung - waren nicht dabei. Annahmeschluss für die nächste Ziehung ist Sonntag um 18.00 Uhr.