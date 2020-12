Silvesterkonzert abgesagt

Das Grafenegger Weihnachtskonzert wird in diesem Jahr nur medial übertragen. Die Aufführung von Werken von Bach und Händel durch das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung von Ton Koopman mit Ruby Hughes, Maarten Engeltjes, Nils Giebelhausen und Andreas Wolf als Solisten wird man am 13. Dezember auf ORF III und Radio NÖ mitverfolgen können. Der Sendetermin via www.myfidelio.at stand am Freitag noch nicht fest. Das Silvesterkonzert indes wurde abgesagt.