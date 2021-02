Weil illegaler Handel boomt: WWF fürchtet um Schuppentier-Bestände

"Für manche Arten ist mit einem Rückgang von mehr als 80 Prozent bis 2040 zu rechnen" - Naturschutzorganisation fordert schärferes Vorgehen gegen Wilderei und illegalen Handel

Der illegale Handel mit Schuppentieren boomt nach wie vor. Nun warnte die Naturschutzorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) vor "drastischen Bestandsrückgängen", sollte sich das nicht ändern. "Wenn wir jetzt nicht entschieden gegen Wilderei und illegalen Handel vorgehen, werden die Bestände weiter einbrechen. Für manche Arten ist mit einem Rückgang von mehr als 80 Prozent bis 2040 zu rechnen", warnte Georg Scattolin von WWF Österreich.

Schuppentiere gelten dem WWF zufolge als die am häufigsten illegal gehandelten Säugetiere der Welt, wie es am Donnerstag in einer Aussendung anlässlich des Weltschuppentiertags am Samstag hieß. Insgesamt gibt es acht verschiedene Pangolin-Arten, je vier in Asien und Afrika. Sie seien allesamt bedroht, über ihre genauen Bestände sei aber wenig bekannt, hieß es.

Zwar ist der internationale Handel mit Pagolinen verboten, doch die Nachfrage ist ungebrochen. Allein zwischen Jänner und Juli 2019 deckten Strafverfolgungsbehörden weltweit Schmuggelversuche mit rund 195.000 Tieren auf. Hoch ist daher auch die Wilderei. Außerdem wurden zwischen 2000 und 2019 weltweit Schmuggelwaren entdeckt, für die geschätzte 895.000 Pangoline sterben mussten. "Wir müssen davon ausgehen, dass die tatsächliche Zahl der Fälle wesentlich höher ist. Denn nur ein Bruchteil wird überhaupt aufgedeckt", vermutete Scattolin.

Begehrt sind dabei vor allem deren getrocknete Schuppen der Tiere. Sie werden in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) als laut WWF "vermeintliches Heilmittel" gegen Blutstauungen, Schwellungen und Schmerzen durch Arthritis eingesetzt. Das Fleisch der Tiere wird in Afrika und Asien verzehrt und gilt in einigen Ländern sogar als Delikatesse und Luxusgut.