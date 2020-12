Weißrussische Oppositions-Chefin Tichanowskaja schreibt an Papst

"Kinder wurden mit Gewalt in Waisenhäuser verschleppt und sechs Menschen getötet"

Die weißrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hat Papst Franziskus in einem Brief um Unterstützung in der schweren Krise in ihrem Land gebeten. Das lange Schreiben sei ihre Antwort auf die Einladung zum Dialog, die Franziskus in seiner Enzyklika "Fratelli tutti" an alle Menschen guten Willens richte, heißt es in dem am Freitagabend veröffentlichten Text, wie die Kathpress am Samstag berichtete.

"Wer wird uns helfen, aufzustehen und unsere Wunden zu heilen?", fragt die 38-jährige Politikerin, die im erzwungenen Exil in Litauen lebt. "Im Namen des belarussischen Volkes bitten wir Sie um Ihre heiligen Gebete und Ihr echtes Wort der Wahrheit und Gerechtigkeit, das für uns alle ein Segen sein wird", appelliert sie an den Papst.

Das Regime in Weißrussland habe nach der umstrittenen Präsidentenwahl im August "Bürger, Journalisten und Passanten mit Blendgranaten und Gummigeschossen beschossen, geschlagen, verhaftet, gefoltert", Kinder mit Gewalt in Waisenhäuser verschleppt und sechs Menschen getötet. Die Opposition und die EU werfen dem Machthaber Alexander Lukaschenko Wahlfälschung vor. Tichanowskaja wird von vielen als wahre Siegerin der Wahl angesehen. Im Brief steht unter ihrem Namen "Führerin des demokratischen Belarus". Laut dem offiziellen Wahlergebnis bekam sie nur zehn Prozent der Stimmen.

Trotz vieler Hoffnungen in Weißrussland äußerte sich Franziskus in den vergangenen Monaten nicht zu dem Thema. Im September hatte er angesichts von Protestbewegungen in mehreren Teilen der Welt allgemein Demonstranten aufgerufen, "ihre Forderungen friedlich vorzubringen, ohne der Versuchung von Aggression und Gewalt nachzugeben". An die Regierungen appellierte er, auf die Stimme ihrer Bürger zu hören. Berechtigten Anliegen müsse man gerecht werden, indem man "die volle Achtung der Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten" gewährleiste.

Tichanowskaja verweist in ihrem Brief mehrfach auf die Enzyklika "Fratelli tutti" und die Unterstützung der Demokratiebewegung durch orthodoxe und katholische Weißrussen. Sie betont, die Weißrussen und der von ihr gegründete Koordinierungsrat strebten nach einem Dialog, einem Ende der Gewalt und der Freilassung politischer Gefangener sowie fairen Neuwahlen. Sie wünschten, "in einer Gesellschaft zu leben, die auf einem soliden Fundament von Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Dialog steht". Aber wie könne man Gerechtigkeit erreichen, "wenn eine Partei - diejenige, die über Waffen und Macht verfügt - gestohlene Stimmen nicht zurückgibt oder Gerechtigkeit wiederherstellt oder Gewalt und Unterdrückung stoppt, sondern nur vorschlägt, 'weiterzumachen', 'das Blatt umzudrehen' und Ungerechtigkeit zu akzeptieren".

Die meisten Weißrussen gehören der orthodoxen Kirche an, rund zehn Prozent sind Katholiken. Die katholischen Bischöfe verurteilten zuletzt Ende November in einer gemeinsamen Botschaft "Gewalt, Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit und Unwahrheit". Die Regierung verweigert dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Erzbischof Tadeusz Kondrusiewicz, seit August die Wiedereinreise in seine Heimat. Zudem gibt es weitere Repressalien gegen die Kirche.