Weißrussland - AEJ fordert Freilassung von Journalisten

Mitglied des Journalistenverbands inhaftiert

Der Verband europäischer Journalisten (AEJ) fordert die Freilassung von neun weißrussischen Journalisten, die im Zusammenhang mit ihrer Berichterstattung über öffentliche Proteste gegen die weißrussische Regierung im Gefängnis sitzen. AEJ protestierte am Dienstagabend in einer Aussendung insbesondere vehement gegen die Inhaftierung des weißrussischen Journalisten Andrej Aliaksandrau am 12. Jänner. Aliaksandrau sei ein langjähriges Mitglied des AEJ.

Aliaksandrau sei von 2009 bis 2012 stellvertretender Vorsitzender der weißrussischen Journalistenvereinigung gewesen und Gründer und Chefredakteur der Nachrichten-Website Belarus Journal, teilte AEJ mit. Im vergangenen November wurde die Belarus Association of Journalists mit dem Media Freedom Award der Global Media Freedom Coalition ausgezeichnet, die sich 2019 von Großbritannien und Kanada gegründet wurde und der heute rund 40 Staaten angehören. Die Jury würdigte die BAJ für ihr Engagement, über Menschenrechte und Wahlbetrug angesichts von Gewalt und Drohungen zu berichten. Weißrussische Journalisten, die über die Massenproteste gegen den umstrittenen Präsidenten Alexander Lukaschenko berichteten, seien geschlagen worden, ihre Ausrüstung sei beschädigt worden und einige seien wegen "unfairer Gerichtsentscheidungen" ins Gefängnis geschickt worden.