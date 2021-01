Weißrussland: Amnesty kritisiert willkürliche Inhaftierung und Folter

Forderung nach Untersuchung und Strafverfolgung

ACHTUNG - SPERRFRIST: DIESE MELDUNG DARF NICHT VOR DER OBEN ANGEFÜHRTEN SPERRFRIST VERÖFFENTLICHT WERDEN! EINE VORZEITIGE VERÖFFENTLICHUNG KANN ZU (MEDIEN)RECHTLICHEN PROBLEMEN FÜHREN UND DIE FRÜHZEITIGE BERICHTERSTATTUNG DER APA ÜBER GESPERRTE INHALTE ZUKÜNFTIG EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN

Menschenrechtsaktivisten kritisieren Massenfestnahmen und Folter von friedlich Protestierenden in Weißrussland (Belarus). In ihrem neuen Bericht dokumentiert die Organisation Amnesty International, wie Betroffene gezwungen wurden, sich auszuziehen, brutal geschlagen wurden und über lange Zeit in Stresspositionen verharren mussten. Außerdem erhielten sie oft tagelang keine Nahrung, kein Trinkwasser und keine medizinische Versorgung, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

"Seit in Belarus Proteste gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl ausgebrochen sind, haben Menschenrechtsgruppen Informationen zusammengetragen. Diese belegen, dass Hunderte friedlich Protestierende gefoltert wurden und mindestens vier Personen gestorben sind", sagt Marie Struthers, Expertin für Osteuropa und Zentralasien bei Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation fordert die internationale Gemeinschaft "mit Nachdruck" auf, Position zu beziehen: "Betroffene von Folter und Misshandlung müssen Gerechtigkeit erfahren und Verantwortliche müssen zur Rechenschaft gezogen werden."

Von einem System, das der Polizei Anonymität gewähre und weitere Gewalt gegen Betroffene ausübe, sei in dieser Hinsicht wenig zu erwarten. Auch das weißrussische Justizsystem versage, was die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen angehe, hieß es in dem Bericht. "Daher muss nun auf internationaler Ebene für Gerechtigkeit gesorgt werden."

Recherchen von Amnesty International würden zeigen, dass in Weißrussland das Justizsystem dazu missbraucht werde, Folteropfer zu bestrafen - anstatt die dafür Verantwortlichen. Die weißrussischen Behörden hätten eingeräumt, mehr als 900 Anzeigen über Menschenrechtsverletzungen durch Ordnungskräfte während der Demonstrationen erhalten zu haben. Nichtsdestotrotz sei kein einziges strafrechtliches Verfahren eingeleitet worden.

Die genaue Anzahl der Protestierenden, die in der berüchtigten Hafteinrichtung Akrestsina in Minsk oder in anderen Gefängnissen willkürlich inhaftiert wurden, ist bisher nicht bekannt. Anfang Dezember 2020 waren es laut Angaben des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte jedoch bereits mehr als 27.000 Personen. Und immer noch nehmen die Sicherheitskräfte Menschen fest.

* Bitte S P E R R F R I S T beachten *