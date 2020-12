Weißrussland - Bischof von Minsk darf zu Weihnachten wieder einreisen

Kondrusiewicz hatte Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Belarus verurteilt

Der katholische Erzbischof von Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, ist nach einem Einreiseverbot im Sommer seit dem Heiligen Abend wieder in Weißrussland (Belarus). Die Behörden hätten den 74-Jährigen am Donnerstag aus Polen wieder einreisen lassen, teilte ein Pressesprecher der katholischen Kirche in Belarus mit. Am Dienstag hatte Außenminister Wladimir Makei gesagt, Papst Franziskus habe sich für eine Rückkehr des Erzbischofs in seine Heimat eingesetzt.

Kondrusiewicz hatte die Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten in Belarus verurteilt und im polnischen Radio gesagt, es gebe "Gründe für die Annahme", dass die Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko "unfair" war. Anschließend war ihm im August die Wiedereinreise nach einem Urlaub im Nachbarland Polen ohne Angaben von Gründen verweigert worden.

Im November hatte Lukaschenko dem Erzbischof eine "Verschwörung zur Zerstörung des Landes" vorgeworfen. Seit der Präsidentschaftswahl vom 9. August demonstrieren zehntausende Oppositionsanhänger gegen den seit 1994 autoritär regierenden Staatschef, dem sie massiven Wahlbetrug vorwerfen.

In Weißrussland sind Schätzungen zufolge 15 Prozent der 9,5 Millionen Einwohner Katholiken. Die Mehrheit der Belarussen sind orthodoxe Christen.