Weißrussland - Menschenrechtsgruppe meldete Festnahme von Ärzten

In Weißrussland sind laut einer Menschenrechtsgruppe 35 Mediziner von der Polizei festgesetzt worden, weil sie an einer Demo gegen die Regierung teilnehmen wollten. Sie seien abgeführt worden, als sie sich in Minsk getroffen hätten, teilte die Organisation Wjasna am Samstag mit. Natalia Ganusewitsch, eine Sprecherin der Minsker Polizei, bestätigte laut russischer Nachrichtenagentur Tass lediglich, dass einige Demonstranten festgenommen wurden.

Sie rief die Bevölkerung demnach auf, sich nicht an illegalen Protesten zu beteiligen. In Weißrussland (Belarus) kommt es seit der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko am 9. August regelmäßig zu Massenprotesten. Die Opposition wirft ihm Wahlbetrug vor, was dieser zurückweist. Mehr als 16.000 Menschen wurden bereits festgenommen. Ermittler der Vereinten Nationen haben über Schläge und Folter berichtet, der Westen hat neue Sanktionen gegen das Minsker Regime verhängt. Der von Russland unterstützte Autokrat Lukaschenko hält sich bereits seit 26 Jahren an der Macht.