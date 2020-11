Weißrussland - Polizeigewalt: EU droht mit weiteren Sanktionen

Reaktion auf Tod Bondarenkos

Aufgrund der anhaltenden Polizeigewalt gegen Demonstranten in Weißrussland (Belarus) hat die Europäische Union dem Land mit weiteren Sanktionen gedroht. Dies geht aus einer Stellungnahme eines Sprechers des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell vom Freitag hervor. Die EU reagierte damit auf Berichte, denen zufolge ein 31-jähriger Mann, Roman Bondarenko, am Donnerstag infolge schwerer Verletzungen, die die weißrussische Polizei ihm zugefügt haben soll, verstorben ist.

In der Ex-Sowjetrepublik gibt es seit der Präsidentenwahl am 9. August Proteste und Streiks gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko, der bereits seit 26 Jahren an der Macht ist. Gegen Lukaschenko und Personen aus seinem Umfeld hat die EU bereits Sanktionen verhängt.

Der Borrell-Sprecher beschrieb den Tod Bondarenkos als "beschämend" und warf den Machthabern vor, die eigene Bevölkerung gewaltsam zu unterdrücken. Lukaschenko wird von der EU nicht als Präsident anerkannt. Unterstützt wird er aber aus Russland.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bezeichnete auf Twitter die jüngsten Berichte über Opfer von Polizeigewalt in Weißrussland als "schockierend". Er forderte, alle "derartigen Handlungen" zu untersuchen und die "Täter zur Rechenschaft" zu ziehen. "Die Unterdrückung der Zivilgesellschaft muss sofort aufhören."