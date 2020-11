Weißrussland - Senioren protestieren gegen Machthaber Lukaschenko

Sonderpolizei OMON rückte wegen Demo von Hunderten Pensionisten an

Ungeachtet massenhafter Festnahmen bei Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko in Weißrussland (Belarus) am Sonntag haben Hunderte Senioren für demokratische Veränderungen demonstriert. Die Pensionisten trugen im Zentrum von Minsk am Montag die weiß-rot-weißen Fahnen der Opposition – oder auch Regenschirme in diesen Farben. "Pensionäre für den Wandel!", war auf Plakaten zu lesen, wie im Nachrichtenkanal Telegram zu sehen war.

Die Sonderpolizei OMON in ihren schwarzen Uniformen und Sturmhauben rückte in Hundertschaften an. Am Sonntag waren bei den Protesten gegen Lukaschenko mehr als 300 Menschen festgenommen worden.

Das Innenministerium in Minsk wies erneut darauf hin, dass die Aktionen nicht genehmigt seien. Demonstriert werden darf nur für Lukaschenko, nicht aber gegen den 66-Jährigen, der durch die beispiellosen Proteste unter Druck geraten ist. Dem Ministerium zufolge sind seit Sonntag 345 neue Strafverfahren wegen Teilnahme an den Aktionen eröffnet worden. Am Montag hielt sich der Machtapparat zunächst zurück und ließ die Senioren marschieren.

Die Proteste der Demokratiebewegung dauern seit mehr als drei Monaten an. Die Bewegung fordert Lukaschenkos Rücktritt, ein Ende der Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten, die Freilassung aller politischen Gefangenen und Neuwahlen. Lukaschenko beansprucht den Sieg bei der Präsidentenwahl vom 9. August mit 80,1 Prozent der Stimmen für sich - nach 26 Jahren im Amt. Die Opposition sieht dagegen die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja als Siegerin der Wahl.