Weißrussland - Untersuchung nach Tod eines Demonstranten gefordert

Tichanowskaja setzt sich für weitere EU-Sanktionen ein

Die belarussische Opposition hat nach dem Tod eines Demonstranten in Minsk eine internationale Untersuchung gefordert. "Wenn wir keine Gesetze in unserem Land haben, wenn wir keine Gerechtigkeit in unserem Land haben, bitten wir um internationale Hilfe", sagte die im litauischen Exil lebende Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja am Dienstag anlässlich eines Treffens mit der schwedischen Außenministerin Ann Linde in Stockholm.

Der Demonstrant Roman Bondarenko war vergangene Woche einen Tag nach seiner Festnahme unter ungeklärten Umständen gestorben. Der 31-Jährige starb an einem Hirnschaden im Krankenhaus. Die Opposition verdächtigt die Polizei, Bondarenko bei seiner Festnahme misshandelt zu haben.

Tichanowskaja warb bei dem Treffen mit Linde um Unterstützung für ihre Forderung und sprach sich für weitere Sanktionen der EU gegen die belarussische Regierung aus. Schweden übernimmt am 1. Januar den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Die schwedische Außenministerin Linde bezeichnete die "tödlichen Schläge" als "jüngstes Ergebnis des skandalösen und beschämenden Handelns der belarussischen Behörden". Schweden setze sich dafür ein, weitere Personen, Organisationen und Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste zu setzen, erklärte sie.

Bei den jüngsten Protesten gegen den autoritär regierenden belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko am Sonntag wurden mehr als 700 Demonstranten festgenommen. Seit der von massiven Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentschaftswahl am 9. August gibt es in Belarus Massenproteste gegen Lukaschenko.

Die Sicherheitskräfte gehen brutal gegen die Demonstranten vor; es gab bereits mehrere Todesfälle. Tausende Menschen wurden seit Beginn der Proteste inhaftiert. Wegen des Umgangs der belarussischen Behörden mit friedlichen Demonstranten verhängte die EU Sanktionen gegen die Führung in Minsk. Den umstrittenen Wahlsieg Lukaschenkos erkennt die EU nicht an.