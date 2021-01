Weiter Warnung vor großer Lawinengefahr in Tirol

Auch am Freitag weiter Stufe 4

Nachdem die Experten des Tiroler Lawinenwarndienstes bereits für Donnerstagnachmittag für den Großteil des Bundeslandes die Gefahrenstufe 4, also große Lawinengefahr, ausgegeben hatten, wird die Lage auch am Freitag weiter prekär sein. Die Stufe 4 bleibt bestehen, eine Kaltfront soll im Laufe des Tages weitere Starkniederschläge und stürmischen Westwind bis in die Täler mit sich bringen, hieß es.

Durch den ständigen Temperaturwechsel und starken Wind seien spontane Lawinenabgänge möglich. "Mit der Erwärmung samt Regen werden in tiefen und mittleren Lagen vermehrt Gleit- und Nassschneelawinen abgehen. Dadurch können auch exponierte Verkehrswege gefährdet sein. In den Hauptniederschlagsgebieten können Lawinen vereinzelt auch sehr groß werden", erklärte Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes.

Für den Freitag wurden in den Hauptniederschlagsgebieten Neuschneesummen zwischen 40 und 60 Zentimetern prognostiziert. Lokal könne es auch mehr Niederschlag geben. Die Lawinensituation hatte unterdessen auch schon erste Auswirkungen auf die Verkehrslage: Wegen des Abgangs eines Schneebrettes wurde die Ötztalstraße (B 186) ab Aschbach bis auf Weiteres gesperrt.