Weitere große Messen in München im April abgesagt

Premiere für Online-Spiele-Messe in Leipzig Mit 74 Ausstellern aus acht Ländern und 150 Spielen hat heute in Leipzig die weltweit erste Messe speziell für Online und Mobile Games begonnen. Messe-Chef Wolfgang Marzin hofft für den Anfang auf 50.000 Besucher. Mit der Games Convention Online GCO will Leipzig auf bescheidenem Niveau und mit neuem Konzept durchstarten, nachdem der Branchenverband BIU mit der großen Computerspiele-Messe nach Köln gewechselt ist. Neben den Games bietet die Messe den virtuell vernetzten Gemeinden einen realen Treffpunkt.