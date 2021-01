Weitere Suche nach Vermissten des Erdrutsches in Norwegen

Fast ein Monat nach dem Unglück

Fast einen Monat nach dem verheerenden Erdrutsch in Norwegen geben die Einsatzkräfte ihre Hoffnung nicht auf, die Überreste von drei weiterhin vermissten Menschen zu finden. Nach rund einwöchiger Unterbrechung unternahmen die Suchmannschaften dafür am Donnerstag einen neuen Anlauf im Katastrophengebiet in der Gemeinde Gjerdrum.

Bagger sollen dabei nun helfen. Darüber hinaus wird weiterhin per Hand gegraben, auch Hunde sind an der Suche beteiligt. Vermisst werden nach wie vor zwei Frauen im Alter von 49 und 50 Jahren sowie ein 13-jähriges Mädchen. Zu dem mehrere hundert Meter langen und breiten Erdrutsch war es am 30. Dezember in der Gemeinde Gjerdrum nordöstlich von Oslo gekommen. An den ersten drei Tagen des neuen Jahres hatten die Rettungskräfte sieben Menschen tot aufgefunden - ein zweijähriges Mädchen mit seinem Vater und seiner schwangeren Mutter sowie vier weitere Tote im Alter von 29 bis 69 Jahren. Die Hoffnung, die verbliebenen drei Vermissten in dem instabilen Gelände noch lebend zu finden, war sechs Tage nach dem Abgang aufgegeben worden.