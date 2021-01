Weitere US-Konzerne stoppen Spenden an Biden-Verweigerer im Kongress

Für American Express "Störung friedlicher Machtübergabe" nicht mit Werten des Konzerns vereinbar

In den USA haben weitere Konzerne eine Aussetzung von Spenden an Abgeordnete angekündigt, die sich gegen die Bestätigung von Joe Biden als neuen Präsidenten gestellt hatten. Der Chef von American Express, Stephen Squeri, erklärte am Montag, der Versuch von einigen Kongressmitgliedern "das Wahlergebnis zu untergraben und die friedliche Machtübergabe zu stören" sei nicht mit den Werten seines Konzerns vereinbar.

Dow kündigte den Schritt für die Dauer eines Wahlzyklus an - zwei Jahre für Mitglieder des Repräsentantenhauses und bis zu sechs Jahre für Senatoren. Mehrere Konzerne gaben bekannt, zunächst alle Spenden auszusetzen und ihr weiteres Vorgehen zu prüfen, darunter Facebook, Microsoft und Ford.

Am Sonntag hatten die weltgrößte Hotelkette Marriott und der Krankenversicherungsverband Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA) angekündigt, keinen der Abgeordneten mehr zu unterstützen, die sich in vergangene Woche gegen die Zertifizierung von Bidens Sieg gestellt hatten. Der üblicherweise rein formelle Schritt war durch die Erstürmung des Kapitols von Anhängern von Präsident Donald Trump unterbrochen worden. Experten zufolge dürften die Vorgänge für Trump wie auch für seine Anhänger ohnehin schwere politische Folgen haben.