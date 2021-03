Weiterer serbisch-orthodoxer Bischof am Coronavirus gestorben

Pensionierter herzegowinischer Wladika Atanasije war Mitte Februar erkrankt

Serbiens orthodoxe Kirche hat durch den Coronavirus nun einen weiteren Bischof verloren. Der pensionierte herzegowinische Wladika Atanasije (Jevtic) war im Krankenhaus von Trebinje am Donnerstagabend der Krankheit erlegen, berichteten Medien. Der 83-jährige Wladika hatte an der Wahl des neuen serbischen Patriarchen am 18. Februar allerdings nicht teilgenommen.

Nach der Wahl des Patriarchen waren zwei Bischöfe, die an der Wahlversammlung beteiligt waren, an Covid erkrankt. Bischof Teodosije (Sibalic) wurde laut früheren Medienberichten mit leichten Symptomen am vergangenen Samstag in ein Krankenhaus in Belgrad eingeliefert. Bereits zuvor war der Bischof der Batschka Irinej (Bulovic) ebenfalls erkrankt.

Die serbisch-orthodoxe Kirche hatte seit dem Ausbruch der Pandemie zahlreiche Corona-Infektionen in den eigenen Reihen zu verzeichnen. So war die Wahl eines neuen serbischen Patriarchen notwendig geworden, weil Patriarch Irinej (Gavrilovic) im November am Coronavirus gestorben war. Angesteckt hatte er sich bei einem Bischofsbegräbnis in Cetinje am 4. November.

Der kürzlich gewählte Patriarch Porfirije (Peric) befindet sich seit Mittwoch selbst in Isolation. Medienberichten zufolge hatte er sich dazu nach dem Kontakt mit einer infizierten Person entschlossen.

In der Öffentlichkeit wird die serbisch-orthodoxe Kirche häufig wegen ausgebliebener Einhaltung von vorbeugenden Maßnahmen kritisiert. Ungeachtet der Corona-Pandemie wird weiterhin das Küssen von Ikonen zugelassen. Auch die Kommunion wird den Gläubigen traditionsgemäß aus einem einzigen Löffel erteilt.