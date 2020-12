Weiteres Wahlbündnis in Tschechien angekündigt

ODS, Volkspartei und TOP 09 wollen gemeinsam bei Parlamentswahlen 2021 kandidieren - Motto: "Wir gehen es gemeinsam an"

Drei tschechische Oppositionsparteien wollen bei der Parlamentswahl im kommenden Jahr gemeinsam gegen die amtierende Regierung von Andrej Babis antreten. Die konservative Demokratische Bürgerpartei (ODS), die christdemokratische Volkspartei (KDU-CSL) und liberale TOP 09 haben sich zu einem Wahlbündnis zusammengeschlossen. "Wir gehen es gemeinsam an", lautet das Motto der drei Parteien, wie tschechische Medien am Donnerstag berichteten.

Gemeinsamer Spitzenkandidat für das Amt des Regierungschefs ist ODS-Chef Petr Fiala. Einen Bündnisvertrag will die Allianz im Jänner ausarbeiten, das Wahlprogramm dann bis Ende Februar. "Dieses Programm wird das Programm für die nächste Regierung sein", sagte Fiala, der jegliche Zusammenarbeit mit der populistischen Partei ANO von Regierungschef Babis strikt ausgeschlossen hat.

In den Umfragen liegt die ODS derzeit bei zehn bis zwölf Prozent, während KDU-CSL und TOP 09 ums politische Überleben zittern müssen, weil sie sich in Umfragen um die fünfprozentige Wahlhürde bewegen. Klar an der Spitze der Umfragen liegt weiterhin ANO mit 25 bis 30 Prozent.

Das nun angekündigte Wahlbündnis ist bereits die zweite Allianz gegen die derzeitige Minderheitsregierung von ANO und Sozialdemokraten (CSSD), die von den Kommunisten (KSCM) geduldet wird. Vor kurzem riefen die Piraten und die Bürgermeisterpartei (STAN) eine Koalition ins Leben. Die Parlamentswahlen sind für den Herbst 2021 geplant.