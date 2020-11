Welt-Aids-Tag - Experten kritisieren späte Diagnosen in Europa

Im Vorjahr bei knapp 136.500 Menschen auf dem Kontinent HIV diagnostiziert - In Österreich 225 neue Fälle und deutlicher Rückgang in zehn Jahren

Vor dem Welt-Aids-Tag haben Europas führende Gesundheitsinstitutionen eine verbesserte Teststrategie gefordert. Die Zahl der Menschen, die mit nicht diagnostiziertem HIV leben, nehme in Europa zu, teilten das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation WHO und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC am Donnerstag mit. Mehr als die Hälfte der Infektionen werde erst in einem späten Stadium diagnostiziert, wenn das Immunsystem bereits angefangen habe, zu versagen.

Dies sei ein Zeichen dafür, dass die Teststrategien bei der Früherkennung von HIV in der europäischen Region nicht hinreichend funktionierten, hieß es. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht von WHO Europa und ECDC zur Lage von HIV und Aids in Europa hervorgeht, wurde 2019 bei knapp 136.500 Menschen auf dem Kontinent HIV diagnostiziert. Etwa vier Fünftel dieser Neuinfektionen traten im östlichen Teil der europäischen Region auf, nur weniger als jeder Fünfte dagegen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der EU. Bei rund 12.500 Menschen wurde 2019 Aids festgestellt.

Die Anzahl der Personen mit neuer HIV-Diagnose stieg in den 53 Ländern der WHO-Europaregion in den vergangenen zehn Jahren um 19 Prozent, in den dazugehörigen Ländern der EU und des EWR nahm diese Zahl jedoch um neun Prozent ab. Zahlreiche EU/EWR-Länder, darunter auch Österreich, berichteten über einen Rückgang der Raten neuer Diagnosen. 225 neue Fälle wurden demnach im Vorjahr in Österreich gemeldet, 363 waren es noch im Jahr 2010. Dagegen haben sich die HIV-Diagnosen in Zypern, Malta und der Slowakei in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt, in Bulgarien und Polen nahmen sie um mehr als 50 Prozent zu, geht aus dem Bericht hervor.

"Trotz des aktuellen Fokus auf Covid-19 dürfen wir andere Angelegenheiten der öffentlichen Gesundheit wie HIV nicht aus den Augen verlieren", erklärte ECDC-Direktorin Andrea Ammon. Eine frühere Diagnostizierung von HIV habe eine dringliche Bedeutung.

Die WHO Europa zählt insgesamt 53 Länder zur europäischen Region, darunter auch weite Teile östlich der EU, also zum Beispiel Russland und die Ukraine. Insgesamt leben in dieser Region fast 900 Millionen Menschen, knapp 508 Millionen davon im Europäischen Wirtschaftsraum, zu dem neben den 27 EU-Staaten noch Ex-EU-Mitglied Großbritannien sowie Island, Liechtenstein und Norwegen gerechnet werden.

Der Welt-Aids-Tag ist im Jahr 1988 von der WHO ins Leben gerufen worden. Er wird alljährlich am 1. Dezember begangen, um Aufmerksamkeit für die durch das Humane Immunschwächevirus (HIV) verursachte Krankheit Aids zu schaffen.