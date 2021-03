Welt-HPV-Tag - NEOS und SPÖ für mehr Mittel und Aufklärung zu Impfung

Nobelpreisträger fordert HPV-Impfung auch für Buben Nicht nur Mädchen, sondern auch Buben sollten eine HPV-Impfung erhalten. Nur so lasse sich das Virus, das für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs bei Frauen mitverantwortlich ist, langfristig ausrotten, sagte der Nobelpreisträger Harald zur Hausen am Donnerstag am Rande des Kongresses "Kommunikation und Krebs" im Bildungszentrum St. Virgil in Salzburg im APA-Gespräch.