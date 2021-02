Welteisbärentag: Schönbrunner Bären-Mädchen Finja ist Botschafterin

Direktor Hering-Hagenbeck: "Sie sensibilisiert uns für die Bedrohung der natürlichen Lebensräume ihrer Artgenossen in der Wildbahn" - VIDEO

Am Samstag ist Welteisbärentag, um auf die Gefährdung der Tiere aufmerksam zu machen. Aus diesem Anlass hat der Wiener Tiergarten Schönbrunn das einjährige Eisbären-Mädchen Finja zur Botschafterin gekürt. "Sie sensibilisiert uns für die Bedrohung der natürlichen Lebensräume ihrer Artgenossen in der Wildbahn", sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Donnerstag in einer Aussendung.

Die Zukunft der Eisbären ist bedroht. Durch den Klimawandel schmilzt das Packeis, das die Tiere zum Jagen benötigen. Nur über das Packeis gelangen sie zu den Atemlöchern der Robben - ihrer Hauptnahrung. Schmilzt das Eis, gibt es auch weniger Nachwuchs. Denn lange Wasserwege trennen die Eisbären dann von einem möglichen Partner.

Aber: "Jeder von uns kann seinen Beitrag dazu leisten, dieser bedrohlichen Entwicklung entgegenzuwirken", machte Hering-Hagenbeck in der Aussendung aufmerksam. Auch der Tiergarten Schönbrunn will einen Beitrag dazu leisten: Für die Besucherinnen und Besucher gibt es im Besucherzentrum der Eisbärenwelt Tipps zum Thema Müllvermeidung und sparsamen Umgang mit Ressourcen.

Außerdem wird die Organisation Polar Bears International unterstützt, die Lebensweise der Eisbären zu erforschen. "Wir finanzieren den GPS-Sender eines Weibchens namens 'Hope Vienna'. Erfreulicherweise bewegt sich der Sender aktuell nicht vom Fleck, weil das Weibchen in einer Schneehöhle ihre Jungen aufzieht. Schon bald wird sie jedoch mit ihrem Nachwuchs die Höhle verlassen, um auf die Jagd zu gehen", erzählte Hering-Hagenbeck.