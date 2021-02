Welthungerhilfe besorgt über humanitäre Lage in Afghanistan

"In diesem Jahr wird jedes zweite Kind unter fünf Jahren stark unterernährt sein"

Die Welthungerhilfe ist "zutiefst besorgt" über die Verschlechterung der humanitären Lage in Afghanistan. "Mittlerweile sind 18,4 Millionen Afghanen auf humanitäre Hilfe zum Überleben angewiesen – das ist fast die Hälfte der Bevölkerung des Landes und sechs Mal so hoch wie noch vor vier Jahren", sagte Landesdirektor Thomas ten Boer am Donnerstag in Kabul. "In diesem Jahr wird jedes zweite Kind unter fünf Jahren stark unterernährt sein", so ten Boer.

Die Hilfsorganisation beklagte zudem die andauernde Gewalt im Land. Trotz der Aufnahme von Friedensgesprächen geht der Konflikt zwischen den militant-islamischen Taliban und der Regierung unvermindert weiter. Hunderttausende Landesbewohner werden jährlich durch Kämpfe und Gefechte aus ihren Städten und Dörfern vertrieben. Durch die Corona-Pandemie ist die Wirtschaft stark eingebrochen. Besonders im Winter verschlechtert sich oft die humanitäre Lage.