Weltkrebstag - Anschober will psychologische Begleitung verstärken

Psychische Probleme beeinflussen Krankheitsverlauf von Krebspatienten negativ - NEOS fordern bundesweites Krebsregister

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kritik der NEOS im letzten Absatz ---------------------------------------------------------------------

Das Gesundheitsministerium will in Zukunft einen stärkeren Fokus auf die psychologische Begleitung von Krebspatienten legen. Eine Krebsdiagnose stelle für die Betroffenen ein krisenhaftes Ereignis dar, betonte Ressortchef Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch einen Tag vor dem Weltkrebstag."Rund 25 bis 30 Prozent aller Krebspatienten entwickeln zusätzlich eine behandlungsbedürftige psychische Störung, die auch den Krankheitsverlauf negativ beeinflusst", berichtete er.

"Daher ist es geboten, die psychoonkologische Versorgung verstärkt in den Fokus zu nehmen", erläuterte Anschober. Es sei eine Bestandserhebung diesbezüglich in Österreich durchgeführt worden. In einer Studie wurde zudem die Versorgung mit psychosozialer Betreuung für Kinder und Jugendliche mit einer Krebserkrankung analysiert.

"Wir arbeiten auch mit vollem Einsatz an der Umsetzung des Krebsrahmenprogramms. 2021 wird ein Schwerpunkt auf Maßnahmen zur krebsspezifischen Gesundheitskompetenz gesetzt. Die Qualität von Gesundheitsinformation und -kommunikation ist enorm wichtig für persönliche Entscheidungen bezüglich der Inanspruchnahme von Vorsorge-Untersuchungen, aber auch hinsichtlich Behandlungsentscheidungen und der aktiven Mitwirkung an einer Krebstherapie", erläuterte Anschober.

Auch am Survivorship Passport werde weitergearbeitet. In diesem werden - speziell bei Kindern und Jugendlichen - die onkologischen Diagnosen und Therapien zusammenfasst und individuelle Nachsorgeempfehlungen festgehalten. Dadurch soll die multidisziplinäre Versorgung und Nachsorge verbessert werden. "Auch, wenn Corona im Gesundheitsbereich derzeit das dominierende Thema ist: Krebserkrankungen sind für etwa ein Viertel der jährlichen Todesfälle verantwortlich. Daher braucht es Engagement und Initiative, um dazu beizutragen, diese Zahlen zu senken", sagte Anschober.

"Seit dem letzten Weltkrebstag hat sich leider kaum etwas geändert. Noch immer gibt es massive Patientenverschiebungen zwischen den Bundesländern, kein bundesweites Krebsregister und eine miserable Datenlage, die Forschung enorm erschwert", kritisierte NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker in einer Aussendung. "Nur mit validen Daten kann eine aussagekräftige Krebsstatistik erstellt werden, die auch ordentliche Forschung, Innovation und medizinischen Fortschritt ermöglicht", appellierte er an den Gesundheitsminister, die Sozialversicherung und die Länder.