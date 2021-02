Weltkrebstag - Krebs macht Österreichern mehr Angst als Corona

Weltkrebstag setzt auf Vorsorge Vorsorge ist das Stichwort des diesjährigen Weltkrebstags am 4. Februar: Impfungen gegen Viren, die am Entstehen von Karzinomen beteiligt sind, und gesunder Lebensstil können das Erkrankungsrisiko laut Experten drastisch senken. Beides gekoppelt könne die Gefahr einer Krebsentstehung um bis zu 40 Prozent reduzieren, ist die International Union Against Cancer (UICC) überzeugt.