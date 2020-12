Weltstrafgericht sieht Hinweise auf schwere Verbrechen in Venezuela

Vorwurf von Folter, schwere sexuelle Gewalt und Verfolgung

Die Regierung in Venezuela hat nach einem Bericht der Anklage des Weltstrafgerichtshofes möglicherweise schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Es gebe genügend Hinweise für die Annahme, dass sich Behörden, Sicherheitskräfte und Regierungsanhänger seit mindestens April 2017 schwerster Verbrechen schuldig gemacht hätten, schreibt Chefanklägerin Fatou Bensouda in ihrem Jahresbericht, der am Montagabend in Den Haag veröffentlicht wurde.

Die Anklage wirft den Sicherheitskräften unter anderem Folter, schwere sexuelle Gewalt und Verfolgung vor. Die Anklage des Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH bzw. englisch ICC) untersucht seit 2018 Berichte über Verbrechen in Venezuela unter Präsident Nicolás Maduro. Das Gericht muss nächstes Jahr entscheiden, ob ein offizielles Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Bis es tatsächlich zu einem Prozess käme, könnten noch Jahre vergehen. Der Bericht ist der letzte Jahresbericht von Chefanklägerin Bensouda, deren Amtszeit im Sommer endet. Noch im Dezember wollen die Vertragsstaaten des Gerichts eigentlich über die Nachfolge entscheiden.