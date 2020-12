Wem die Sonne fehlt: Sharktank mit luftiger Debüt-EP - Popnews

ESC-Gewinnerin Netta meldet sich aus ihrem "Office" - Sigur Ros mit überraschendem Weihnachtsgeschenk - Mathea macht's akustisch - Beatsteaks entdecken ihre feminine Seite

***

Ziemlich lässig ist Ende des Sommers der Song "Washed Up" aus den diversen Radios und Streamingplattformen getropft. Hat sich das heimische Trio Sharktank damit erstmals vorgestellt, legen Soundtüftler Marco Kleebauer, Rapper Mile und Sängerin Katrin Paucz nun mit ihrer Debüt-EP "Bad Energy" nach. Den Titel darf man dabei keinesfalls wörtlich verstehen, denn hier regieren die positiven Vibes und wird die Sonne in den dunklen Winter geholt. Eine ordentliche Portion 90er-Rap trifft dabei auf luftige Arrangements, die Popmusik als entspannte Angelegenheit definieren. Vier Stücke zum wieder gut drauf sein, die in der Vinyl-Version um drei Live-Versionen ergänzt werden.

***

Bereits vor dem Beginn der Coronakrise hatte die israelische ESC-Gewinnerin Netta auf YouTube mit "Netta's Office" ihren eigenen Channel gestartet - und gleichsam das Format zur Stunde kreiert. Regelmäßig meldet sich die 27-Jährige, die 2018 in Lissabon den Eurovision Song Contest mit "Toy" für sich entscheiden konnte, aus ihrem Studio/Schlafzimmer. Innerhalb eines Jahres brachte es die quirlige Sängerin dabei auf insgesamt 3 Millionen Views - und das primär nicht mit ihrer eigenen Mucke, sondern Covernummern. In ihren futuristischen Synthieloops verfremdet die Musikerin so scheinbar widerstreitende Stile wie "Blue" von Eiffel 65, "Barbie Girl" von Aqua, das "Supercalifragilisticexpialidocious" von Mary Poppins oder Bob Dylans "The Times They Are A-Changin". Am 18. Dezember erscheint nun die neue Netta-EP unter dem Namen "The Best Of Netta's Office - Vol. 1", auf der einige der eigenwilligen Neuinterpretationen vereint sind. Nicht direkt eine Weihnachtsplatte, aber ein Gute-Laune-Macher in diesigen Coronazeiten.

***

Viel los im Hause Sigur Ros: Erst kürzlich hat Sänger Jonsi sein neues Soloalbum "Shiver" vorgelegt, schon steht eine weitere Veröffentlichung seiner Stammband an. Wobei es sich bei "Odin's Raven Magic" genaugenommen um kein neues Projekt handelt, stattdessen erblickt ein 18 Jahre alter Mythos - zur Freude der Fans - nun endlich das Licht der Tonträger- und Streamingwelt. Das Orchesterwerk wurde 2002 vom Reykjavik Arts Festival in Auftrag gegeben und nur wenige Male aufgeführt, unter anderem auch 2004 in Paris. Diese Aufnahme, bei der die isländischen Klangkünstler von Steindor Andersen, Hilmar Örn Hilmarsson und María Huld Markan Sigfusdottir unterstützt wurden, ist nun erhältlich und entführt in sehr sphärisch umgesetzte Weiten der isländischen Sagenerzählung Edda. Nichts für den schnellen Genuss zwischendurch, aber irgendwie passend in der Adventzeit.

***

In ein akustisches Kleid hat die österreichische Popsängerin Mathea ihr Debütalbum "M" gesteckt. An die Stelle von am Computer gebastelten Beats und Synthiesounds rücken also Piano und Co, was dem Deutschpop der Künstlerin eine durchwegs melancholische Note verleiht. Das am 18. Dezember erscheinende "M Akustik" wartet zudem mit drei weiteren Tracks auf, nämlich "1961-2017", "High Waist" und "Nur noch eine Zahl".

***

Ihre feminine Seite entdeckt die deutsche Rockband Beatsteaks auf der neuen EP "In The Presence Of". Drei Jahre nach ihrem üppigen, unterschiedlichste Stile bedienenden Doppelalbum "Yours" hat sich die Berliner Combo sechs Songs aus fremden Federn vorgeknöpft, die im Original allesamt von Frauen gesungen wurden. Da darf sich Gitarrist Peter Baumann als Hildegard Knef versuchen ("Von nun an ging's bergab"), wird locker durch Ideals "Monotonie" geschunkelt oder gibt es eine kleine Indie-Fingerübung in Form der "After Hours" (Velvet Underground). Wirklich spannend ist allen voran "You Don't Own Me", für das sich Sänger Arnim Teutoburg-Weiß ganz schön ins Zeug legt und Lesley Gore wirklich alle Ehre macht. Abgerundet wird diese unterhaltsame Angelegenheit noch mit Stücken von L7 und Portishead. Vielleicht nicht ganz das, was sich die Punkfreunde unter den Beatsteaks-Fans erhofft haben, aber dennoch eine nette Überbrückung der Wartezeit bis zu neuem Material der umtriebigen Truppe.

***

Lucy Dreams ist nach Eigendefinition "eine Audio-KI, erfunden und geformt von den Produzenten dp". Die nun erschiene EP "Everything Comes in Waves" macht die Einordnung schon etwas leichter: Zu hören gibt es Synthpop-Songs mit futuristisch anmutenden Klängen. Das den drei Tracks zugrunde liegende Thema ist der "Schutz des Planeten Erde", wie Lucy Dreams betont. Der von treibenden Synthesizern umwobene Song "Pacific Shore" behandelt die fortgeschrittene Belastung der Weltmeere, "Sphinx" wiederum will mit euphorischen Melodien vermitteln, "dass man allen Lebewesen mit gleichem Respekt begegnen soll", und das sphärische "Elements" betont "die Wichtigkeit des Gleichklangs von Mensch und Natur".