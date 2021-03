Weniger deutsche Betriebe als im Sommer bauen Mitarbeiterzahl aus

DIW - Deutsches Wachstum ging im Sommer auf 0,7 Prozent zurück Die Wirtschaft in Deutschland hat laut Berliner DIW im Sommer stärker an Tempo verloren als bisher gedacht. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagte am Mittwoch ein Wachstum von 0,7 Prozent im Quartal voraus. Damit sind die Forscher etwas pessimistischer als noch im August, als sie ein Plus von 0,9 Prozent prognostiziert hatten.