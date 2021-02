Weniger Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe als erwartet

Rückgang gegenüber Vorwoche

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist überraschend stark gesunken. Insgesamt stellten vorige Woche 779.000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. In den sieben Tagen zuvor waren es revidiert 812.000. Ökonomen hatten für vorige Woche mit 830.000 Anträgen gerechnet.

In der Coronakrise gingen in den USA pandemiebedingt bisher unter dem Strich an die zehn Millionen Jobs verloren. Die Krise am Arbeitsmarkt gilt als größte Herausforderung für die Notenbank Fed und die Regierung des neuen US-Präsidenten Joe Biden.