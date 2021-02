Wer unterstützt Draghi? Fünf Sterne und Lega gegen "Mr. Euro"

Ex-EZB-Chef steht vor hürdenreichen Regierungsgesprächen - Regierungskrise in Rom ist noch nicht zu Ende (Von Micaela Taroni/APA)

Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, der am Mittwoch vom italienischen Staatschef Sergio Mattarella den Auftrag zur Regierungsbildung erhält, muss sich auf Schwierigkeiten gefasst machen. Die beiden stärksten Einzelparteien im italienischen Parlament - die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechte Lega - wehren sich gegen eine Einheitsregierung unter der Aufsicht von "Mr. Euro".

Der 73-jährige Draghi droht die politischen Bündnisse in Italien zu spalten. Während die Fünf-Sterne-Bewegung ein Einheitskabinett unter der Führung von "Super Mario" entschieden ablehnt, sind ihre bisherigen sozialdemokratischen Verbündeten bereit, eine Regierung Draghi zu unterstützen. Auch die oppositionelle Mitte-Rechts-Allianz ist gespalten. Während die Lega um Ex-Innenminister Matteo Salvini und die postfaschistische Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) auf Neuwahlen drängen, will die Forza Italia um den viermaligen Regierungschef Silvio Berlusconi einem möglichen Kabinett Draghi beitreten.

Die Kleinpartei Italia Viva, Auslöserin der Regierungskrise, betrachtet eine Regierung unter Draghi als "eine der besten Optionen für die Republik". Schließlich hatte ihr Parteigründer Matteo Renzi in den vergangenen Wochen geschickt manövriert, um den parteilosen Juristen Giuseppe Conte aus dem Premieramt zu drängen - in der Hoffnung, Draghi an die Spitze einer Allparteienregierung zu hieven. Schon seit Anfang der Regierungskrise vor drei Wochen hatte Italia Viva hinter den Kulissen die Fäden für ein Einheitskabinett gezogen, in dem die Partei eine entscheidende Rolle einzunehmen hofft.

Ob es wirklich zu einer "Regierung von hohem Profil" mit der Unterstützung eines breiten Parteienspektrums kommt, wie es sich Staatschef Mattarella wünscht, ist noch eine offene Frage. Fest steht, dass der diplomatisch versierte Draghi auf all sein Vermittlertalent zurückgreifen wird, um ein tragfähiges Kabinett auf die Beine zu stellen, das Italien in Zeiten der Pandemie und der akuten Wirtschaftskrise vorgezogene Parlamentswahlen erspart.

"Wir werden kein Fachleutekabinett unter Draghis Führung unterstützen. Die einzig mögliche Regierung ist für uns eine politische Regierung. Fachleutekabinette sind keine Neuigkeit für Italien und haben extrem negative Folgen für die italienischen Bürger gehabt", erklärte der Interimschef der Fünf-Sterne-Bewegung, Vito Crimi, in Anspielung auf die Regierung des EU-Technokraten Mario Monti zwischen 2011 und 2013, der für die Italiener schmerzhafte Sparmaßnahmen eingeführt hatte. "Eine Regierung mit einem Fachmann an der Spitze ist ohne Seele und ohne Perspektive. Das ist nichts für uns", kommentierte die Spitzenpolitikerin der Fünf-Sterne-Bewegung, Roberta Lombardi.

Die Sozialdemokraten (Partito Democratico/PD), die sich bis zuletzt für eine dritte Regierung Conte eingesetzt haben, signalisieren Dialogbereitschaft zur Bildung eines Einheitskabinetts um Draghi. "Wir arbeiten für das gemeinsame Wohl des Landes", erklärte PD-Chef Nicola Zingaretti auf Facebook.

Die Oppositionsparteien befinden sich auf Kriegsfuß. "Die Souveränität liegt beim Volk. Schluss mit Zeitverschwendung, es muss zu Neuwahlen kommen", betonte Salvini. Ähnlicher Meinung ist Giorgia Meloni, Chefin der Rechtspartei Fratelli d'Italia und aufsteigender Stern am Firmament der italienischen Rechtspopulisten. Draghi kann dagegen mit der Unterstützung von Ex-Premier Berlusconi, dem Chef der Forza Italia, rechnen. Zwischen dem Ex-EZB-Präsidenten und dem Medientycoon bestünde "gegenseitige Wertschätzung", verlautete aus Kreisen der Forza Italia.

Wie es jetzt weitergehen soll, ist noch unklar. Fest steht, dass sich Draghi einige Tage Zeit für politische Konsultationen nehmen wird. Er muss feststellen, ob er eine solide Mehrheit zusammenbringt. Danach wird er dem Staatschef über das Ergebnis seiner Sondierungen berichten. Die Regierungskrise in Rom ist noch nicht zu Ende.