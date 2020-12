Werk von Tarsila do Amaral erzielt Rekordpreis in Brasilien

"A Caipirinha" für 9,3 Mio. Euro versteigert

Ein Werk der Malerin Tarsila do Amaral hat einen Rekord in der brasilianischen Kunstwelt aufgestellt. Das Bild "A Caipirinha", 1923 entstanden, brachte in Sao Paulo 57,5 Mio. Reais ein, umgerechnet rund 9,3 Mio. Euro. "Ein Werk von dieser Bedeutung und diesem Wert wurde in Brasilien noch nie verkauft ", sagte Jones Bergamin, Präsident der Kunstbörse der Wirtschafts- und Kulturmetropole.

Das Bild war auf gerichtliche Anordnung in die Versteigerung gegangen, weil gegen den damaligen Besitzer, den Unternehmer Salim Taufic Schahin, in dem größten Anti-Korruptionsskandal Lateinamerikas "Lava Jato" (Autowäscherei) ermittelt wird.

Do Amaral, Tochter von Kaffeeplantagen-Besitzern, die bei Fernand Leger studierte, gilt als Vorreiterin des Bruchs mit dem Eurozentrismus. Ihre Frauenfiguren sind riesig, haben dicke wulstige Lippen, große hängende Busen. Die Künstlerin zerstörte die europäische Vorstellung des edlen, exotischen Wilden.