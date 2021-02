Westbahn-Strecke - Gewessler: Weitere Staatshilfen in Vorbereitung

Zustimmung des Finanzministeriums nötig

Im Streit um weitere Staatshilfen für ÖBB und Westbahn zur Aufrechterhaltung des Bahnverkehrs zwischen Wien und Salzburg sagte Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) "wir haben wir alles vorbereitet für die Verlängerung der Notvergabe auf der Weststrecke". Der Antrag des Verkehrsministeriums ist seit 7. Jänner gestellt. Formal ist die Zustimmung des Finanzministeriums nötig. Diese steht noch aus.

Das Verkehrsministerium sei "intensiv am Vorbereiten auch mit den betreffenden Bahnen", so Gewessler am Rand einer Pressekonferenz. Nach erfolgter Genehmigung "geht es nur mehr um wenige Tage."

Das Volumen der Notvergabe ist derzeit mit rund 30 Mio. Euro für den nächsten Schritt budgetiert, hatte Gewessler gestern erklärt. Sie sei jetzt für weitere zwei Monate avisiert. Seit letzten April haben ÖBB und Westbahn insgesamt fast 93 Mio. Euro erhalten.