Westen berät mit Nawalny-Vertrauten über weiteres Vorgehen

Video-Schaltkonferenz infolge der Ausweisung von EU-Diplomaten durch Russland

Vertreter der Europäischen Union, der USA, Großbritanniens und Kanadas werden sich Diplomaten zufolge noch am Montag mit Vertrauten des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny beraten. An der für den Mittag geplanten Video-Schaltkonferenz nehme auch ein Gesandter der Ukraine teil, hieß es in diplomatischen Kreisen weiter. Das virtuelle Treffen geschehe infolge der Ausweisung von EU-Diplomaten durch Russland in der vergangenen Woche.

Das Gespräch ist die erste Gelegenheit für die führenden westlichen Staaten, eine gemeinsame Reaktion auf das russische Vorgehen zu erörtern. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte in einem Blog am späten Sonntagabend: "Europa und Russland driften auseinander." Borrell hielt sich am Freitag in Moskau auf, als Diplomaten aus Deutschland, Polen und Schweden von der russischen Regierung ausgewiesen wurden. Der spanische Politiker war in Moskau um eine Annäherung bemüht, seine Anfrage nach einem Besuch des inhaftierten Nawalny wurde aber nicht stattgegeben.

Nawalny war am Dienstag zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Urteil verstoßen haben soll. Er war im Januar nach seiner Rückkehr aus Deutschland festgenommen worden, wo er wegen eines in Russland erlittenen Giftanschlags behandelt worden war. Wegen der Inhaftierung des Kreml-Kritikers kommt es in Russland wiederholt zu Demonstrationen, gegen die Sicherheitskräfte erbittert vorgehen. Den ausgewiesenen westlichen Diplomaten wird vorgeworfen, sie hätten sich an illegalen Protestaktionen beteiligt.

"Russland entfernt sich zunehmend von Europa und sieht demokratische Werte als existenzielle Bedrohung an", schrieb Borrell weiter. "Die Mitgliedstaaten (der EU) müssen nun die nächsten Schritte entscheiden, und ja, diese könnten auch Sanktionen einschließen." Nach der Annexion der Halbinsel Krim im März 2014 hat der Westen bereits Sanktionen gegen Russland verhängt. Allerdings sind westliche Staaten auch auf Energielieferungen aus Russland angewiesen. Zudem spielt das Land etwa im Atom-Konflikt mit dem Iran eine wichtige Rolle.

Polen, Litauen, Estland, Lettland, Rumänien und Tschechien haben sich vergangene Woche bereits für weitere Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Deutschland, Frankreich und Italien wollen Präsident Wladimir Putin dagegen mehr Zeit einräumen, um seine Haltung im Konflikt mit Nawalny zu überdenken. Nawalnys Vertraute haben bereits eine Liste russischer Politiker und Geschäftsleute veröffentlicht, die ihrer Meinung nach sanktioniert werden sollten.