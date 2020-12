Wettbewerb für Bau des Olympischen Dorfs in Mailand gestartet

Hochkarätige Jury soll bis Ende März Sieger-Projekt auswählen - Konsortium hatte für 180 Mio. Euro Gelände für Winterspiele 2026 erworben - Danach dort Wohnungen geplant

Ein Konsortium aus der Immobiliengesellschaft Coima, der Prada Holding im Besitz der Mailänder Modedesignerin Miuccia Prada und der Gesellschaft Covivio unter Kontrolle des Brillenunternehmers und Essilux-Eigentümers Leonardo Del Vecchio startet eine internationale Ausschreibung für den Bau des Olympischen Dorfes für die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026. Dies berichteten italienische Medien am Donnerstag.

Das Olympische Dorf soll auf einem Gelände im zentralen Mailänder Areal Porta Romana entstehen. Das Konsortium hatte das Gelände im November für 180 Mio. Euro erworben. Eine hochkarätige Jury aus sieben Mitgliedern unter der Leitung des Architekten Leopoldo Freyrie soll über die Projektbewerbungen entscheiden. Bis zum 15. Jänner 2021 soll eine Shortlist aus fünf Kandidaten erstellt werden. Das erfolgreichste Projekt soll am 31. März bekanntgegeben werden

Nach den Olympischen Spielen sollen dort die Gebäude in Wohnungen für Studenten und in Social-Housing-Immobilien umgewandelt werden. Das Areal befindet sich unweit des Bahnhofes Porta Romana. Der Umbau des Geländes gilt als größtes urbanes Immobilien-Infrastrukturprojekt in Italien in den nächsten 20 Jahren.